تتسبب بـ"مشاكل صحية".. اتهامات جديدة تلاحق السيارات الكهربائية

"اختفت الأعراض بعد بيع السيارة"

وقالت مالكة سابقة لسيارة كهربائية، إنها عانت من نزيف في الأنف وتساقط في الشعر وآلام "منهكة" في الجسم أثناء قيادة السيارة، وبالرغم من عدم تأكدها أن قيادة تلك السيارة كان السبب وراء أعراضها الغريبة، إلا أنها قالت إن الأعراض اختفت بعد بيعها.

ونقل موقع ABC News، عن إد كيم رئيس وكبير محللي شركة AutoPacific، قوله إن شركة "تسلا" متهمة بالتسبب بدوار الحركة بسبب نظام المكابح والتسارع، حيث تحاكي دواسات السيارة الكهربائية دواسة الفرامل من خلال السماح للسيارة بإبطاء سرعتها أو التوقف بمجرد رفع القدم عن الدواسة.

وأوضح بأن ذلك "يلغي الحاجة إلى التبديل بين الفرامل ودواسة السرعة، وهذا يعني أن هناك تآكلا أقل في نظام الفرامل، ولكنه يعني أيضا أن السيارة ستهتز للأمام أو للخلف اعتمادا على مدى سرعة الضغط لأسفل أو رفع القدم عن الدواسة".

الحذر عند الضغط على المكابح

وأضاف قائلا: "عليك أن تكون حذرا جدا بشأن كيفية الضغط على الدواسة، فقد يؤدي الخطأ إلى حركة تأرجحية مفاجئة للركاب".

وأفادت مالكة أخرى لسيارة "تسلا" بأنها بدأت تشعر بالتعب بعد قيادة سيارتها، واشتكت من أن الأعراض تزداد سوءا بمرور الوقت.

وقالت في منشور على "إنستغرام"، إنها وزوجها أمضيا ساعات في السيارة، وشعر كلاهما بالأعراض نفسها، ولكن لم تدرك أن هناك شيئا خاطئا إلا بعد أن قامت برحلات برية في سيارة والدتها التي تعمل بالبنزين، ولم تظهر عليها أي أعراض.