كلب "خطير" ينهي حياة صاحبته في عيد ميلادها

وأظهرت لقطات فيديو قديمة نشرتها نيكول على "تيك توك" مدى حبها لكلبها وتعلّقها به.

وكانت "نيكول"، بحسب مقربين منها، تدافع عن سلالة كلبها "الشرسة"، بعد دعوات أطلقها عدد كبير من رواد مواقع التواصل لحظرها، مؤكدة أنها لا تهتم بآراء الآخرين.

وأشار المقربون إلى أن "نيكول" كانت تعامل كلبها كأنه طفل لها، وأن هجومه عليها تسبب في حالة من الصدمة لكل من عرفها.

وقال قريبها لموقع "ميرور": "كانت نيكول في الخارج للاحتفال بعيد ميلادها، وعادت إلى المنزل، وفتحت باب المنزل لينقض عليها كلبها، وينهش جسدها".

وأضاف: "لم يتمكن رجال الشرطة من تخليص نكول من أسنان كلبها الشرس، وكان عليهم إطلاق النار عليه لإبعاده عنها".

يذكر أنه، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، فإن كلاب "إكس بولي" تسببت بوفاة 16 شخصًا خلال العام 2023.