بعد اقتراح بقتله.. البيت الأبيض يهرع لنجدة كلب بايدن

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "بلد يحب الكلاب"، وذلك في انتقاد لتصريح حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية الجمهورية كريستي نويم، التي اقترحت قتل كلب الرئيس جو بايدن، بعد عدة حوادث عقر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "هذا بلد يحب الكلاب، ولديك مسؤول يتحدث عن القضاء عليهم وقتلهم. هذا أمر مزعج".

وجاء تصريح نويم، ردًّا على الهجوم الذي تعرضت له لقتلها كلب عائلتها البالغ من العمر 14 شهرا، وتفاخرها بهذا الفعل الذي رأت أنه الصواب لكلب يهدد حياة الآخرين ولا يمكن تدريبه ولا يقوم بما هو مطلوب منه ككلب صيد.

وكلب بايدن من فصيلة الراعي الألماني، ويعرف بشراسته، وكان يمثل عبئا ثقيلا على العاملين في حديقة البيت الأبيض.

وذكرت شبكة (CNN)، أن كلب الرئيس الذي يحمل اسم "كوماندر"، كان متورطًا في عدد كبير من حوادث العقر التي شملت أفراد الخدمة السرية الأمريكية، وموظفي الإقامة التنفيذية، وغيرهم من العاملين في البيت الأبيض.