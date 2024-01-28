صحيفة: تأمين السفر نعمة "لا تقدر بثمن" يمقتها كثيرون

قالت صحيفة "ذي آيريش تايمز" إن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين ينوون السفر، يرفضون فكرة دفع ما لا يزيد كثيرًا عن 100 يورو، ليمنحوا أنفسهم راحة البال في تأمين السفر.

وفي أواخر العام الماضي، نشرت صفحة "برايس ووتش" قصتين حول السبب وراء فائدة وقيمة تأمين السفر، إحداهما تسرد قصة عائلة لم تتمكن من السفر للبرتغال بسبب سقوط أحد أفرادها وكسر وركه، ورفضت شركة الطيران إعادة المبلغ، أما في القصة الأخرى فتم إلغاء رحلة بسبب سوء الطقس، ولم تدفع الشركة للمتضرر أي مبلغ لتأمين عودته إلى منزله.

وأشارت الصحيفة أنه يمكن لشركات الطيران أن تتعاطف مع الأشخاص في حالة حدوث فاجعة مفاجئة، أو مرض خطير للغاية، لكنها غير ملزمة بذلك، ولن تفكر بشكل عام في إعادة الأموال إذا كان الشخص قادرًا على السفر بعد السقوط.

وفي كلتا الحالتين، كان من الممكن أن يساعد تأمين السفر بشكل كبير، وربما ساعد، عددًا أكبر من الأشخاص في نهاية الأسبوع الماضي، عندما ضربت العاصفة "إيشا" الجزر البريطانية، ودمرت خطط سفر آلاف القادمين من وإلى أيرلندا.