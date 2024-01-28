صحيفة: تأمين السفر نعمة "لا تقدر بثمن" يمقتها كثيرون
قالت صحيفة "ذي آيريش تايمز" إن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين ينوون السفر، يرفضون فكرة دفع ما لا يزيد كثيرًا عن 100 يورو، ليمنحوا أنفسهم راحة البال في تأمين السفر.
وفي أواخر العام الماضي، نشرت صفحة "برايس ووتش" قصتين حول السبب وراء فائدة وقيمة تأمين السفر، إحداهما تسرد قصة عائلة لم تتمكن من السفر للبرتغال بسبب سقوط أحد أفرادها وكسر وركه، ورفضت شركة الطيران إعادة المبلغ، أما في القصة الأخرى فتم إلغاء رحلة بسبب سوء الطقس، ولم تدفع الشركة للمتضرر أي مبلغ لتأمين عودته إلى منزله.
وأشارت الصحيفة أنه يمكن لشركات الطيران أن تتعاطف مع الأشخاص في حالة حدوث فاجعة مفاجئة، أو مرض خطير للغاية، لكنها غير ملزمة بذلك، ولن تفكر بشكل عام في إعادة الأموال إذا كان الشخص قادرًا على السفر بعد السقوط.
وفي كلتا الحالتين، كان من الممكن أن يساعد تأمين السفر بشكل كبير، وربما ساعد، عددًا أكبر من الأشخاص في نهاية الأسبوع الماضي، عندما ضربت العاصفة "إيشا" الجزر البريطانية، ودمرت خطط سفر آلاف القادمين من وإلى أيرلندا.
وقالت الصحيفة إن بوليصة التأمين السنوية ضد مخاطر السفر قد توفر عليك عشرات الآلاف من اليورو، والكثير من المعاناة، كما أنها لا تكلف أكثر من 100 يورو للعائلة.
وعلى سبيل المثال، إن شاءت الأقدار أن يصاب شخص بنوبة قلبية في الولايات المتحدة، ويحتاج للبقاء في المستشفى لأسبوع واحد، فمن الممكن أن يستيقظ بسهولة مع فاتورة تبلغ قيمتها ما يقرب من ربع مليون يورو، وهو مبلغ كبير بما يكفي لإحداث نوبة قلبية أخرى، بحسب الصحيفة الأيرلندية.
وأضافت أن العمليات الجراحية البسيطة التي يتم إجراؤها بشكل خاص في العديد من دول الاتحاد الأوروبي تكلف حوالي 20,000 يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن نصف الأيرلنديين الذين يسافرون إلى الخارج لا يلقون بالًا لتأمين السفر، كما أن نسبة الأشخاص الذين اختاروا الذهاب دون تأمين للرحلات القصيرة والإجازات الأوروبية آخذة في الارتفاع.