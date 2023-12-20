رغم التحذيرات الأمنية.. تزايد الإقبال على السفر في أوروبا خلال العطلات

يتجه السفر داخل أوروبا في فترة العطلات المزدحمة إلى تجاوز مستويات عام 2022، رغم التحذيرات الأمنية من السلطات في أنحاء القارة، إذ ظل المسافرون عازمين على الاستمتاع بعطلاتهم.

ويطيل هذا فترة ازدهار السياحة بعد جائحة كوفيد-19.

ووفق شركة "فوروارد كيز" لبيانات السفر، كانت أسواق عيد الميلاد والمواقع السياحية الشهيرة في مدن مثل ميونيخ وباريس تعج بالسياح في الآونة الأخيرة، حتى مع الوجود المكثف للأمن، ومن المتوقع أن يرتفع معدل السفر لقضاء العطلات داخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 22% فوق مستويات عام 2022.

وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن الارتفاع في معدل السفر يرجع إلى استمرار الطلب بعد الجائحة، إذ يسافر بعض الأشخاص فقط لرؤية عائلاتهم في عيد الميلاد هذا العام، لأول مرة منذ الوباء.

ولكن تبقى التحذيرات الأمنية في أذهان السياح، ففي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، حذر مسؤولون أمنيون أوروبيون من تزايد خطر وقوع هجمات مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس، كما يأتي التهديد الأكبر من مهاجمين محتملين يعملون بشكل فردي.