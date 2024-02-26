"غزوة عزيزة".. قصة فتاة أشعلت معركة مجهولة في حياة طه حسين

كان الحق في التعليم المعركة الكبرى لعميد الأدب العربي طه حسين، والتي تفرَّعت عنها معارك أخرى، مثل: الحق في تواجد الجنسين معًا تحت قبة الجامعة المصرية قبل ما يقرب من مئة عام. من هنا تأتي أهمية كتاب "غزوة عزيزة" الصادر مؤخرًا عن دار "روافد" بالقاهرة للكاتب الصحفي روبيرالفارس، الذي يكشف كواليس معركة مجهولة في حياة طه حسين أشعلتها فتاة مغمورة ودرات رحاها في العام 1936 وامتدت إلى الأشهر الأولى من 1937.

وبدأت المعركة حين وفدت "عزيزة عباس عصفور" من محافظة "بورسعيد" إلى جامعة القاهرة التي كانت تضم أنذاك نحو 200 طالبة لتلتحق بكلية الحقوق. وزعمت "عزيزة" أنها صُدمت بالاختلاط بين الجنسين تحت قبة الجامعة رغم أنه كان معروفًا قبل سنوات، وقررت تصعيد الأمر من خلال مقال أرسلته إلى "الأهرام" و نشرته الصحيفة في صدر صفحتها الأولى في الـ25 من يوليو 1936 تندد فيه بفكرة الاختلاط وتنادي بعزل الطالبات في مبنى أو جامعة خاصة بهن.