هل "زمرة الدم" السبب وراء اختطاف جزائري لجاره 30 عاما؟

أثارت واقعة العثور على جزائري اختفى منذ نحو 30 عاما، وتبين وجوده طوال هذه المدة في منزل جاره، الذي يبعد أمتارا قليلة فقط عن منزل عائلته، حيرة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واختفى بن عمران عمر، المنحدر من ولاية الجلفة، عام 1996 عندما كان يبلغ 16 عاما فقط، قبل أن يتم العثور عليه بسبب شكوى للشرطة، لم تتضح تفاصيلها، في مستودع لدى جاره، داخل حفرة مغطاة بـ"التبن".

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، إخراج الضحية من الحفرة، بينما قال أقرباء له إنه أصيب بالصدمة والهستيريا لحظة إخراجه.

لكن التفاصيل الغريبة في القصة، أثارت تساؤلات كثيرة، حول سبب صمت الضحية طوال هذه السنوات عن فعلة جاره، حيث جاء على لسان بن عمران عمر تصريحات أكد فيها أنه كان "يتابع كل شيء في العالم الخارجي، حتى أنه سمع بنبأ وفاة والدته"، إلا أنه لم يكن يستطيع أن يخرج أو يستغيث؛ بسبب عجز خارج عن إرادته.