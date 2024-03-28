عائشة الكيلاني تكشف لـ"إرم نيوز" أسباب غيابها عن التمثيل 14 عامًا
كشفت الفنانة المصرية عائشة الكيلاني، لـ"إرم نيوز"، أسباب غيابها عن التمثيل لمدة 14 عامًا، في أول حديث إعلامي لها منذُ سنوات.
وظهرت الكيلاني منذ سنوات طويلة في مقابلة إعلامية أظهرت تغيّر ملامحها بشكل كبير، بعد خضوعها لعمليات تجميل، الأمر الذي وصفه نقّاد في مصر بأنه من أسباب غيابها عن التمثيل.
ولدى الكيلاني مسيرة فنية طويلة تمتد لسنوات بأدوار كوميدية وقفت من خلالها أمام كبار نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم فؤاد المهندس وعادل إمام ونور الشريف، والكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.
وتتخطى مسيرة الكيلاني 150 عملا فنيا متنوعا، ما بين السينما والدراما، كان آخر حضور تمثيلي لها في مسلسل "أبو ضحكة جنان" عن سيرة الراحل إسماعيل ياسين عام 2009.
وقالت الكيلاني إن "الناس تسأل عني وأنا دائما ما أسأل عليهم، وما بين الحين والآخر يتذكرونني من خلال بعض الأعمال التي تتم إعادة عرضها على الفضائيات".
وبيّنت: "غيابي يمتد لأكثر من 14 عامًا، والأسباب تنحصر في عدم وجود عروض تمثيلية جديدة لدي منذ سنوات، حتى أنه بين الحين والآخر أجد عرضا لا يليق بي على الإطلاق ويقتصر على الظهور بمشهدين أو ثلاثة مشاهد فقط، وهذا لا يليق بي وبمسيرتي الفنية، لذلك أعتذر وأفضّل الغياب على العودة والظهور بشكل لا يحترم تاريخي الفني".
وأشارت الكيلاني إلى أن "آخر العروض الفنية التي عُرضت عليها المشاركة فيها مسلسل الفنانة يسرا في رمضان الماضي، بحوالي 5 مشاهد، مع العلم أنه مسلسل طويل وعريض مكون من 30 حلقة، فضلت أن أحترم نفسي وأعتذر أفضل من الظهور بهذا الشكل".
وكشفت أنها تعمل على كتابة مسلسل درامي جديد لنفسها منذ شهور طويلة، وترى أن العودة للتمثيل ستكون من خلاله لو توافق الأمر مع إحدى الجهات الإنتاجية لتقديمه، مبينة أن العمل سيكون كوميديا ويحمل الكثير من كوميديا الموقف من خلال أحداث ومواقف مقتبسة من الواقع.
وأضافت الكيلاني أنها تنتظر عرض العمل على شركة العدل غروب، "التي سبق وتواصلت معي من قبل لحضوري بأعمال فنية تخصهم، لكنها لم تكن مناسبة لعودتي للتمثيل، حيث كانت تلك العروض من مخرجي تجارب الأداء وليست من أصحاب الشركة أنفسهم".
ومضت قائلة: "أعمل في الفن منذ أكثر من 40 عاما وأحترم تاريخي ومشواري الفني الطويل، إما أن أشارك بأعمال تحترم هذه المسيرة الطويلة، أو أفضل الغياب عن الظهور بمشاهد قليلة لا أستطيع سوى الاعتذار عنها".
ونوهت الكيلاني: "أبنائي وأشقائي وعائلتي نصحوني بعدم قبول العروض التمثيلية المقدمة للظهور بمشاهد قليلة، وكان ردي أنني بالفعل أرفض تلك العروض لأنني وبمنتهى البساطة لا أقبل ذلك بعد أدوار مهمة في الدراما والسينما ما زال يتذكرها الجمهور إلى الآن".
ولفتت: "أعيش بشكل طبيعي مع أبنائي وأسرتي وأجد الكثير من المحبة في وجوه الناس حينما أسير في الشارع، ودائما ما تسيطر الكوميديا والضحكات على المواقف التي تجمعني بالناس في الشارع ويتذكروني من خلال ذلك، فأنا لست حزينة على غيابي عن التمثيل لكنني سأكون حزينة لو ظلت الأدوار المقدمة لي في الإطار الذي حادثتك عنه للظهور بمشاهد قليلة من خلال عروض تمثيلية لا تتناسب معي".
كما أكدت الكيلاني أنها لا تشاهد أي أعمال فنية جديدة من التي جرى عرضها على مدار السنوات الماضية، واصفة علاقتها الحالية بالتلفزيون بـ"الخصام"، كما عبّرت عن استغرابها من غياب العروض التي تناسب قيمتها الفنية منذ سنوات.
وقالت: "أنا بضحك طوب الأرض والناس لما بتشوفني في الشارع بشوف السعادة على وجوههم، ويتذكرونني ويحدثونني دائما، لم أتواجد في التمثيل منذ سنوات طويلة والحقيقة أنني لا أعرف السبب حتى الآن؟ لكن السعادة التي أراها على وجوه الناس في الشارع تكفيني، ويكفي أن أترك السعادة على وجوههم بعدما يقابلونني".
وتطرقت الكيلاني في حديثها إلى حالتها المادية، حيثُ قالت: "الحمد لله حالتي المادية ميسورة، وأستطيع أن أعيش حياتي بشكل طبيعي، لكنني أتحدث عن التقدير الأدبي لمشواري ومسيرتي من خلال العروض التمثيلية التي يتم تقديمها لي ما بين الحين والآخر، ولا تتناسب معي على الإطلاق".