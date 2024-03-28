عائشة الكيلاني تكشف لـ"إرم نيوز" أسباب غيابها عن التمثيل 14 عامًا

كشفت الفنانة المصرية عائشة الكيلاني، لـ"إرم نيوز"، أسباب غيابها عن التمثيل لمدة 14 عامًا، في أول حديث إعلامي لها منذُ سنوات.

وظهرت الكيلاني منذ سنوات طويلة في مقابلة إعلامية أظهرت تغيّر ملامحها بشكل كبير، بعد خضوعها لعمليات تجميل، الأمر الذي وصفه نقّاد في مصر بأنه من أسباب غيابها عن التمثيل.