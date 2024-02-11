هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب مجددا؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "شيرين بالفعل عادت لزوجها حسام حبيب يوم 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، وهي تعيش معه في منزل مستقل بالقاهرة الجديدة".

ولفت إلى أن حسام حبيب منذ انفصالهما وهو يتواصل معها باستمرار، إلى أن أقنعها بالعودة له مجددا؛ ما جعلها تترك الطبيب الذي ارتبطت به مؤخرا، من أجله، بحسب وصفه.

ومن جانبه، نفى الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب لـ"إرم نيوز" ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وكانت شيرين عبد الوهاب أعلنت انفصالها عن زوجها ومواطنها المطرب حسام حبيب، مشيرة أن الطلاق تم بهدوء وباحترام متبادل بينهما.