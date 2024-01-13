ما حقيقة طلب أسرة شيرين عبدالوهاب من صحفي سوري تشويه سمعتها؟

وأوضح "قاضي المشاهير" خلال استضافته عبر برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، أن "أحد أفراد عائلة شيرين عبد الوهاب - رفض الإفصاح عن شخصه - تواصل معه وعرض عليه مبلغا من المال مقابل نشر معلومات، تفيد بأن الفنانة تتواجد داخل مصحة بسبب تعاطيها المخدرات".

وقال نور عبدو إنه رفض العرض، مؤكدا أنه لن يقوم بتشويه سمعة أحد والإضرار به.

بدوره، نفى حسام لطفي المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريح لـ"إرم نيوز"، ما ورد على لسان الصحفي السوري، مؤكدا أنه ساق معلومات "عارية تماما عن الصحة".

وكان محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة المصرية شيرين، كشف قبل عام ونصف تفاصيل مثيرة عن أزمته مع شقيقته، مشيرا إلى أنه "أجبرها على دخول المستشفى بعدما ضبطها مع طليقها حسام حبيب وهما يتعاطيان المخدرات في إحدى الشقق".

واتهم محمد عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب "سارة الطباخ وحسام حبيب" بالوقوف وراء تدمير حياة شقيقته، والتسبب بتعاطيها المخدرات، لكنه قال إن "موقفه القانوني سليم، وأنه لن يُخرج شقيقته من المستشفى حتى تعود إلى طبيعتها".