إسلام خيري يكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل حريق موقع تصوير "جودر"..(فيديو)
كشف المخرج المصري إسلام خيري تفاصيل الحريق الذي اندلع مساء اليوم الإثنين في موقع تصوير مسلسل "جودر" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، مشيرا إلى أنه لم يحدث خسائر بشرية.
وأضاف مخرج "جودر" في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "تفاجأنا بحريق في موقع التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لم نعرف سببه، لكن تمت السيطرة عليه بشكل سريع قبل أن يتمدد إلى باقي مواقع التصوير، حيث أن قوات الحماية المدنية حضرت بشكل سريع، وأوجه لهم الشكر على ما قاموا به".
وأشار إسلام خيري إلى أنه لا يوجد أي خسائر بشرية، كما أن الأضرار المادية ليست كبيرة، وسيتم استئناف التصوير في أقرب وقت، بحسب قوله.
وكان الفنان شريف إدريس قد أعلن عن نشوب حريق هائل في موقع تصوير مسلسل "جودر"، المقرر عرضه في النصف الأخير من شهر رمضان.
وجاء الحريق بعد سلسلة من الحرائق مؤخراً طالت مواقع تصوير مختلفة مثل مسلسل "الكبير أوي"، ومسلسل "المعلم".