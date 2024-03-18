إسلام خيري يكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل حريق موقع تصوير "جودر"..(فيديو)

كشف المخرج المصري إسلام خيري تفاصيل الحريق الذي اندلع مساء اليوم الإثنين في موقع تصوير مسلسل "جودر" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، مشيرا إلى أنه لم يحدث خسائر بشرية.

وأضاف مخرج "جودر" في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "تفاجأنا بحريق في موقع التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لم نعرف سببه، لكن تمت السيطرة عليه بشكل سريع قبل أن يتمدد إلى باقي مواقع التصوير، حيث أن قوات الحماية المدنية حضرت بشكل سريع، وأوجه لهم الشكر على ما قاموا به".