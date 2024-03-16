بعد إخماد النيران.. دمار هائل خلفه حريق استديو الأهرام في مصر (فيديو)
أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع مع ساعات الفجر الأولى والتهم "استديو الأهرام" العريق في مصر.
وبعد ساعات من اشتعال النيران وتدميرها الاستديو ومواقع التصوير والمنشآت الملاصقة له، وامتداد النيران إلى العمارات المجاورة واشتعال بعضها، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران.
وتدخلت فرق إدارة الحماية المدنية والإطفاء منذ اللحظات الأولى للحريق من أجل العمل على منع امتداد النيران والسيطرة على الحريق رغم الرياح وكثرة الأشجار في الموقع.
ورغم المحاولات المستميتة، إلا أن النيران تمددت بالفعل وأتت على عدد من البنايات المجاورة لموقع الحريق، وأصيب 4 أفراد اثنان من أفراد الحماية المدنية واثنان من المواطنين.
ويعد "استديو الأهرام" بحسب مصادر مصرية ثاني أكبر استديو تصوير فني في مصر بعد "استديو مصر"، وتم تصوير العديد من الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية.
ويعتبر "استديو الأهرام" المنكوب من أعرق الاستديوهات على مستوى الوطن العربي، وأنشئ خلال الحرب العالمية الثانية، وشهد تصوير أكثر من 500 عمل فني على مدار تاريخه، بحسب صحيفة "الوطن".
ويمتد الاستديو على مساحة 27 ألف كيلومتر مربع، ويضم بلاتوهين وصالة عرض وتسجيل ومعملاً لتحميض الأفلام، وصنعت كافة معداته السينمائية من آلات تصوير وعرض وتحميض وإضاءة وصوت، في مصر.
يذكر أن "استديو الأهرام" كان قد شهد اندلاع حريق آخر في سبتمبر 2016 ولكنه كان أقل وطأة من الحريق الجديد من حيث المساحة والأضرار.
وشب الحريق حينها، بحسب صحيفة "الشروق"، في بلاتوه الحارة المصرية القديمة وأتى على أخشاب تستخدم في بناء الديكورات.