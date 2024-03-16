بعد إخماد النيران.. دمار هائل خلفه حريق استديو الأهرام في مصر (فيديو)

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع مع ساعات الفجر الأولى والتهم "استديو الأهرام" العريق في مصر.

وبعد ساعات من اشتعال النيران وتدميرها الاستديو ومواقع التصوير والمنشآت الملاصقة له، وامتداد النيران إلى العمارات المجاورة واشتعال بعضها، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران.