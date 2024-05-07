دافع عن أمه فألقاه والده من الطابق الرابع

واقعة مؤسفة شهدها حيُّ "المنيرة" بالقاهرة حيث دفع شاب مصري حياته ثمنًا لدفاعِه عن والدته في مواجهة أبيه، ليقوم الأخير بإلقائه من الطابق الرابع ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأفادت التحريات الأولية لسلطات التحقيق، بأن مشاجرة وقعت بين محمود رمضان، يعمل "سباك معادن" ويبلغ من العمر 56 عامًا، وبين زوجته فانبرى ابنه مصطفى، يعمل سائقًا ويبلغ من العمر 26 سنة، للدفاع عن والدته حين رأى أن أباه يتعدى عليها بالضرب، فما كان من الأخير إلا أن ألقاه من سلم الطابق الرابع بالعمارة السكنية التي يقطنون بها.