مصر.. قاتلة ابنها الرضيع تدلي باعترافات مروعة

أدلت قاتلة ابنها الرضيع بمنطقة "الوراق" الشعبية بالقاهرة، باعتراقات تفصيلية مروعة، مشيرة إلى أنها حملت عبر علاقة غير شرعية، وتخلصت من الجنين من خلال إغراقه في الماء بمجرد ولادته، ثم وضعته في كيس بلاستيكي وخرجت من المنزل، وألقته داخل أحد صناديق القمامة.

وقالت القاتلة أمام جهات التحقيق في القضية التي تحمل رقم 3062 لسنة 2023، إن المخاض جاءها وهي في منزلها مع والدتها وأشقائها الثلاثة الصغار، في حدود الساعة الثامنة صباحا، فدخلت إلى الحمام وقامت بتوليد نفسها بنفسها. وحين خرج الجنين إلى الوجود كانت هناك فكرة واحدة تسيطر عليها وهي ألا يصدر عنه أي صوت أو بكاء حتى لا يفتضح أمرها، ورأت دلوا فارغا فملأته بالمياه ووضعت وليدها بداخله فأخذ يتحرك بقوة مقاوما الاختناق ثم همد جسده سريعا.