السجون.. التحدي الأكبر لسلطات باراغواي منذ عقود

لم يكمل رئيس بارغواي سانتياغو بينيا، أول 100 يوم له في منصبه، حتى واجه احتجاجات من نزلاء أكبر سجن في البلاد، ما يلقي الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة منذ عقود، بحسب وكالة إيفي الإسبانية.

وفي العاشر من الشهر الجاري، تحولت دعوة لعقد مؤتمر صحفي من قبل نزلاء تاكومبو بقيادة "عشيرة روتيلا" التي تربط السلطات بينها وبين تهريب المخدرات، إلى احتجاج، وسرعان ما تصاعدت أعمال الشغب، وتم احتجاز مدير السجن، ونحو 20 حارسًا كرهائن.

وبحسب الوكالة، فإن أقارب السجناء احتجوا، الأسبوع الماضي، أمام وزارة العدل، في وقت رفض فيه بعض الحراس دخول السجن.