طرق تمكنك من مساعدة طفلك في التغلب على ضغط الامتحانات

مع اقتراب فترة الامتحانات، من الشائع أن يشعر الأطفال والمراهقون بالتوتر، وبحسب الخبراء، تقع على عاتق الأهل مسؤولية التأكد من عدم تأثير الضغوط على صحة أبنائهم العقلية.

ولأن الامتحانات تعتبر جزءا صعبا من حياة الطلاب، يجب على الأهل الحد من التوتر من خلال:

خلق بيئة مريحة

يعد الحفاظ على بيئة مريحة في المنزل أثناء الامتحانات أمرا بالغ الأهمية، فالبيئة السعيدة تساعد الأطفال على تعزيز دوافعهم، وتبعدهم عن التوتر، فلا تضغط على الطفل للدراسة كل الوقت، وحاول التحدث معه عن أمور أخرى مختلفة.

لا تحرمه اللعب

من الأخطاء التي يقع فيها أولياء الأمور هي حرمان الطفل من اللعب وإجباره على الدراسة ساعات طويلة، ويعزز هذا التصرف توتر الأطفال، ويزيد الضغط الواقع عليهم.

تحديد روتين مرن

ينصحك الخبراء بعدم وضع جدول زمني صارم، لأنه يزيد التوتر، بل يفضل إعطاء الطفل وقتا لمشاهدة التلفاز أو تناول الطعام، أو الذهاب في نزهة قصيرة.