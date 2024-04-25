السينما العربية.. مواجهة صعبة مع الدراما والمنصات الرقمية

ويضيف طحان، عن موضوع رأس المال وتبدل وجهات النجوم من السينما إلى التلفزيون "مع دخول رقم مالي ضخم للاستثمار في الدراما التلفزيونية، أصبحت هذه الصناعة الوجهة الأولى للنجوم والمخرجين والكتاب، وهبط معها مستوى السينما العربية لأن المنافسة لم تعد لصالحها".

ويصر الكاتب سامر محمد إسماعيل، على الفرق الكبير السينما والتلفزيون. ويضيف "هناك جهل في طبيعة الفن السينمائي، وبراءة ذمة لهؤلاء المخرجين الذين يعتقدون أن نوع الكاميرا كفيل بجعل الفيديو الذي يحققونه فيلمًا سينمائيًّا، تمامًا كلقب النجوم الذي يطلق على ممثلي التلفزيون، مع أن مصطلح نجم لا يمكن إطلاقه إلا على ممثلي الصف الأول في أفلام السينما، والذين يحققون أرباحًا لأفلامهم في شباك التذاكر".

"سينما بلا صالات"

وتعود أزمة السينما العربية إلى ما قبل ازدهار الدراما التلفزيونية وحضورها كمنافس للسينما. فالكثير من صالات السينما العربية أغلقت ولم يعد شباك التذاكر قادرًا على جلب العائدات المالية التي تعوّض ما صُرف على الفيلم.

ويقول قوشحة "السينما تخسر شريحة كبيرة من جمهورها من الصعب تعويضها. هناك أجيال لا يعرفون السينما إلا من "نتفلكس" و"شاهد"، ويصعب إقناع هذا الجيل بأن هناك سينما وصالات عرض".

وحول المستقبل، يرى المخرج محمد سمير الطحان، أن التبدلات المتوقعة بسبب التكنولوجيا، كبيرة وربما تفاجئنا بشكل لا نتخيله. ويؤكد "مع دخول الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، لا بدَّ مِن أن تعود السينما بقالب جديد قد يكون بعيدًا عن طقوس المشاهدة الجماعية في دور السينما، فنحن اليوم أكثر فردانية من أي وقت مضى".

ويراهن الكاتب قوشحة، على استمرارية السينما وتغلبها على جميع الصعوبات قائلًا "المعركة صعبة على السينما، وجود الفيديو شكَّل خطرًا، لكنه لم يشكل نهاية فن السينما، والفضائيات كانت الضربة الثانية، وأيضًا تجاوزتها السينما رغم خسارتها بعض قوتها".