سيارة شعبية "صديقة للبيئة" تخطف الأضواء في تونس

وبلغ المشروع الآن مرحلة إنتاج سيّارات ذات ثلاث عجلات التي تم تسويقها في تونس وتصديرها أيضًا إلى الخارج، ثم في المرحلة الثانية تم تطويرالسيارة من ثلاث إلى أربع عجلات، وهي موجّهة أساسا للاستعمال العائلي لقضاء بعض الشؤون أو لنقل الأطفال إلى المدارس، إذ يسهل استخدام هذه السيارات صغيرة الحجم في الطرقات خصوصًا في ساعات الذروة والاكتظاظ.

ولايقتصر إنتاج هذه الشركة على سيّارات خفيفة فحسب، بل تنتج أيضًا سيّارات نقل وشحن، إضافة إلى سيارات نقل فردي.

ويشير بوبكر سيالة في هذا الباب إلى أنّ هناك طلبات من دول الخليج العربي على هذا الصنف من السيّارات التي تمثل بديلًا عن الدراجات النّارية التي يصعب استخدامها في درجات حرارة مرتفعة جدًّا، إذ يفضل النّاس وسيلة نقل مغلقة تقيهم حرارة الشمس، وفق تعبيره.

ويؤكد مؤسس شركة "باكو موتورز" أنّ المواطن التونسي أو الغربي يرغب عمومًا في منتوجات جديدة بمواصفات اقتصادية وبأقل كلفة، معتبرًا أنّ الأمر يحتاج إلى توعية المستهلك من أجل تغيير ثقافته الاستهلاكية وإقناعه بالإقبال على استخدام السيارات الكهربائية.

سيارة "باكو موتورز" التي يصل سعرها إلى 12 ألف دينار (نحو 4,2 ألف دولار)، تستهلك كهرباء تعادل قيمته 1.5 دينار (نصف دولار تقريبا) من الوقود الكافي لتشغيلها لمسافة 100 كيلومتر.

ويحلم المهندس التونسي بمنافسة كبرى الشركات المصنّعة للسيارات ولا سيما "فولكسفاغن" التي تُعتبر أول شركة في إنتاج السيارات الشعبية، وفق تأكيده.