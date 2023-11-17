تونس تتوقع نمو اقتصادها 3% العام المقبل

تطمح السلطات التونسية إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، في العام 2014، يقدّر بـ3%، لا سيما مع إطلاق جملة من الإصلاحات في القطاع المصرفي وخطة الحكومة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وخلال جلسة في البرلمان لمناقشة قانون المالية، اليوم الجمعة، توقّع رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2024 نحو 3%، معتبرًا أنّ "تحقيق هذه النسبة ممكن".

وأوضح رئيس الحكومة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية (تونس أفريقيا للأنباء)، أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة أيضًا لا سيما مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الإدماج المالي.

وأكد "الحشاني"، أنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق إدماج الاقتصاد الموازي، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن البسيط"، وفق تعبيره.