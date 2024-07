حفل عيد ميلاد "بلوغر" مصرية يتحول لـ"معركة دامية" (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعيد ميلاد "البلوغر" المصرية مريم الحركي الذي شهد أعمال عنف وصفت بـ"الدامية"، حيث أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، استُخدمت خلال الحفل الأسلحة البيضاء، وأُصيب البلوغر الآخر حسن بيسو بجروح بالغة وخضع لعملية في ذراعه.

وشارك البلوغر حسن بيسو فيديو يوضح فيه تفاصيل ما تعرض له في عيد ميلاد مريم الحركي قائلًا: أنا كنت موجود في عيد ميلاد مريم الحركي، وكان فيه أشكال غريب وماسكين أسلحة، وفيه واحد من الحاضرين اتخانق معايا، لكن الحضور طلعهوم بره.

وتابع بيسو: وبعدها بـ 3 دقائق، لقيت حوالي 8 أشخاص داخلين عيد الميلاد وبيكسروا كل حاجة، ومعاهم أسلحة بيضاء، وواحد منهم ضربني بالسكينة في دراعي، وسببلي جرح عميق، وقطع في عضلة كاملة وقطع شريان كامل، وتسبب لي بعاهة مستديمة، وبسبب كده عملت عملية في الطوارئ.

استكمل: وبجانب ذراعي، تعرضت لبعض الجروح في مناطق متفرقة بجسمي، والبلطجية كانوا بيضربوني بأسلحة حادة من غير رحمة، والناس دول كانوا عاوزين يقتلوني، وأنا لولا صديت الضرب بأيدي، كنت زماني موت.

Drama unfolded at Mariam ElHaraky’s shaaby themed birthday party! Days later, TikTokers began sharing tales of a clash that left guests injured, including Hassan Piso who shared his side of the story.



Videos via: @hassanpisoo @nnadatarekk