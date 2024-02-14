طريق جديد إلى الشمال.. بديل مُجدٍ للطرق البحرية الموجودة حاليا

يمكن زيادة وتسريع نقل البضائع في أوراسيا، عبر ممر "شمال - جنوب" الدولي (INSTC)، وطريق بحر الشمال؛ إذ يشكلان بديلًا مُجديًا للطرق البحرية الموجودة، وفق خبراء منتدى قازان.

وبحسب بيان المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، فإنه سيتم تطوير ممر "شمال - جنوب"، في عام 2024. وتتوقع شركات نقل البضائع من الدول الأوراسية افتتاح السكة الحديدية السريعة الجديدة من المحيط الهندي والخليج العربي إلى منطقة بحر قزوين، وإلى الموانئ الروسية التي تقع على بحر البلطيق والبحور الشمالية.

تمت مناقشة هذا المشروع على هوامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023".

ووفق توقعات خبراء المنتدى، سيضمن الممر بين الشمال والجنوب عبورًا سريعًا للبضائع إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقلها من روسيا إلى دول الخليج. ويمكن تقليل وقت تسليم الحاويات بأكثر من ضعفين مقارنةً بطرق التجارة التقليدية.

على سبيل المثال، سيستغرق النقل من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى مومباي الهندية عبر الممر الشمالي الجنوبي حوالي 10-20 يومًا بدلًا من 30-45 يومًا يحتاجها النقل البحري عبر قناة السويس، وفق بيان المنتدى.

وحسب تقديرات الخبراء، يمكن تخفيض متوسط ​​تكلفة النقل إلى 30-40٪؛ ما سيؤدي إلى ازدياد حجم تدفق البضائع بشكل ملحوظ، وتعزيز قدرة العبور وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية للبلدان المشاركة في المشروع.

وتخطط روسيا لاستثمار 280 مليار روبل في تطوير ممر "شمال - الجنوب" حتى عام 2030.