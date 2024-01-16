يقدّر بالتريليونات.. روسيا تنافس في سوق المنتجات "الحلال"

يسلط منتدى قازان في جمهورية تتارستان ضمن الاتحاد الروسي الضوء على صناعة المنتجات الحلال في روسيا، التي تعد من أوائل البلدان غير الإسلامية التي اعتمدت المعايير الخاصة بالمنتجات الحلال، ضمن سعيها للدخول إلى السوق المقدر بتريليونات الدولارات.

ويأتي المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، الذي سينعقد في مدينة قازان (الاتحاد الروسي، الجمهورية تتارستان) في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2024، بمشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث زيادة إمدادات دول المنظمة من هذه المنتجات التي تصنعها روسيا.

ومن المتوقع أن يصبح منتدى قازان 2024 منصة لاتخاذ قرارات جديدة وعقد اتفاقيات دولية من شأنها أن تؤثر على تطوير السوق العالمية للمنتجات الحلال.

وكان الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه قد أفاد في منتدى العام الماضي 2023 "بأن سوق الحلال العالمي ينمو بسرعة فائقة وتبلغ قيمته 2.6 تريليون دولار"، معربًا عن أمله أن تسهم أعمال المنتدى بتطوير صناعة وتجارة المنتجات الحلال في روسيا.

كما صرح طه: "من المتوقع بحلول عام 2028، أن تصل حجم سوق الحلال إلى أكثر من 11 تريليون دولار".

وفي نوفمبر 2023، جرى الاعتراف بشهادات الحلال الروسية في دول الخليج؛ ما يساعد بتسهيل توريد المنتجات من الاتحاد الروسي إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر واليمن، ومن ثم إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.