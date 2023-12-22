الذهب يقترب من ذروة 3 أسابيع وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام.

وبحلول الساعة 0513 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2048.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر.

وصعد الذهب 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2060.50 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي بأواندا "تتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض بسبب تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجري أول خفض لأسعار الفائدة في آذار/مارس، وهذا محفز إيجابي لأسعار الذهب في الوقت الحالي".

وأضاف "تجرى بعض عمليات الشراء للذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا بسبب المشكلات في البحر الأحمر".

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما حومت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 83% خفض أسعار الفائدة بحلول آذار/مارس.