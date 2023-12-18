الذهب يرتفع بدفعة من تراجع عوائد السندات وترقب لتقرير تضخم في أمريكا

صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2023.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "العوائد في تراجع بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام مزيد من الارتفاع في سعر الذهب".