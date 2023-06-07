النفط يتراجع عند الإغلاق مع تبديد مخاوف اقتصادية

وارتفعت الأسعار أمس الاثنين، بعد أن قالت السعودية في مطلع الأسبوع إنها ستخفض الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز من نحو عشرة ملايين في مايو/أيار.

ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل غير متوقع سعر البيع الرسمي لخامها للمشترين الآسيويين.

ومع ذلك، قال محللو مجموعة سيتي المصرفية في مذكرة إن من غير المرجح أن يحقق خفض المعروض السعودي "زيادة مستدامة في الأسعار" إلى نطاق بين 80 إلى 90 دولارا بسبب ضعف الطلب وإمدادات أقوى من خارج أوبك وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا.