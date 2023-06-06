أسعار النفط تنخفض متجاوزة اجتماع أوبك

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة ليسجل 71.90 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار أمس الاثنين بينما زاد خام الخام الأمريكي بما بلغ 3.3 دولار، بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز.