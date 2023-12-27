النفط يستقر والأنظار على "البحر الأحمر" و"أسعار الفائدة الأمريكية"

لم تشهد أسعار النفط تغيّرا يذكر اليوم الأربعاء في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى للمرور من المنطقة رغم استمرار الهجمات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا؛ إذ هبطت خمسة سنتات أو 0.1% إلى 81.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش، وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي انخفض 12 سنتا أو 0.2% إلى 75.45 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان الجلسة الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من 2%، إذ غذت الهجمات على سفن في البحر الأحمر المخاوف من تعطل عمليات الشحن، إضافة إلى تأثير تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على الوقود.

وعلى الرغم من استمرار هجمات تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنمركية وسي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.

ومن المتوقع أن تعلن شركة هاباج لويد الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة اليوم الأربعاء.

ويظل احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لفترة طويلة من المحركات الرئيسة لمعنويات السوق.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي للصحفيين أمس الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر "لعدة أشهر".