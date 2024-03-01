لمواجهة الشح.. تونس ترفع أسعار مياه الشرب

قررت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، رفع أسعار مياه الشرب بنسبة 16%؛ لمواجهة الشح المائي نتيجة جفاف ضرب البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد نشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار رفع أسعار مياه الشرب، وسط أزمة مائية تواجه البلاد، رغم التحسن الطفيف في الموسم المطري.

وفرضت تونس، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، فيما بدأت الدولة بقطع المياه ليلا منذ الصيف الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه في وزارة الموارد المائية التونسية، عبد الحميد منجة، قوله: "حالة المياه في تونس ما زالت حرجة رغم التحسن"، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك تجنبا لأي نقص محتمل خلال الصيف المقبل.