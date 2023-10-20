تقرير: تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يُغرق تونس في المديونية

حذّر خبراء في الشأن المالي بتونس، اليوم الجمعة، من استمرار تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فاقم ارتفاع نسبة المديونية، ووضع تونس أمام صعوبات اقتصادية جمة قبل حلول العام الجديد، مع استمرار التوقعات بنسبة نمو سلبية.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية تزداد حدتها يوما بعد يوم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المديونية داخليا وخارجيا فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم وذلك على الرغم من التحسن الطفيف الذي سجله الميزان التجاري بتقلص نسبة العجز التجاري إلى 1784 مليون دينار (ما يقارب 600 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي وفق مؤشرات رسمية.

وبسبب ارتفاع نسبة المديونية، واستمرار نسق ارتفاع نسبة التضخم وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يرى خبراء أن الاقتصاد التونسي سيشهد مؤشرات اقتصادية سلبية في العام 2024.

حجم الدين العمومي في تونس

وأوردت تقارير إحصائية، أن حجم الدين العمومي في تونس سيبلغ 40 مليار دولار مع موفى سنة 2023، بينما تشير التوقعات إلى أنه سيناهز 60 مليار دولار في العام 2024.

وتستحوذ الديون الخارجية لتونس على النسبة الأكبر بما يناهز 64 بالمائة من إجمالي الديون، وذلك في وقت تحاول فيه السلطات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار لتمويل الميزانية.

ويعود ارتفاع نسبة الديون التي أثقلت كاهل الاقتصاد التونسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب فائدة مشطة بحسب ما أكده الخبير في الاقتصاد محمد صالح الجنادي.

ويقول الجنادي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنّه من الواضح أن ارتفاع المديونية في تونس مرده الاقتراض من الأسواق المالية سواء البنوك الداخلية أو الخارجية وبنسب فائدة مرتفعة وهو ما يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم.