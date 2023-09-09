اتفاق للسكك الحديدية والموانئ يربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا

قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه سيتم الإعلان اليوم السبت، عن اتفاق للسكك الحديدية والموانئ يضم عدة دول ويربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

يأتي الاتفاق في وقت حساس يسعى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواجهة مبادرة البنية التحتية العالمية الصينية، الحزام والطريق، من خلال طرح واشنطن شريكا ومستثمرا بديلا أمام الدول النامية في مجموعة العشرين.

وقال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، لصحفيين خلال القمة السنوية للمجموعة في نيودلهي، إن الاتفاق سيعود بالنفع على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة، ويتيح للشرق الأوسط الاضطلاع بدور حاسم في التجارة العالمية.