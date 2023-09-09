محمد بن سلمان يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة بأعمال قمة العشرين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة "الإخبارية" السعودية لحظة وصول ولي العهد السعودي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.