وزيرة: انتعاش القطاع السياحي المغربي فاق التوقعات

وأضافت الوزيرة، في عرض لها أمام لجنة في مجلس النواب، أن الوصول إلى هذا العدد يعني أيضا زيادة بمقدار 34 في المئة مقارنة بعام 2022، كما يعني زيادة بنسبة 12 في المئة مقارنة بعام 2019.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة "اتخذت القرارات الملائمة في الوقت المناسب" وأن المغرب "يسعى إلى دخول نادي أول 15 وجهة سياحية في العالم في أفق 2030".

وكانت عمور أعلنت، في وقت سابق، أمام مجلس النواب، أن المغرب أبرم عقودا مع مستثمرين عالميين لإعادة هيكلة وفتح فنادق مغلقة بأغادير وورزازات في الجنوب؛ استعدادا لاحتضان بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030.

وأوضحت أن الحكومة بدأت بهاتين المدينتين "نظرا للنسبة الكبيرة من الفنادق المغلقة فيهما"، وستعمل على "فتح عدد من الفنادق المغلقة في عدد من المدن المغربية".

ويستهدف المغرب استقبال 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 مع إطلاق مسارات طيران جديدة، و26 مليونا بحلول عام 2030 عندما يشارك في استضافة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال.