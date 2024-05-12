كوريا الجنوبية تتخذ خطوتها الأولى لبناء "مركز الرقائق العملاق"

أعلنت وزارة الاقتصاد والمال في كوريا الجنوبية الأحد، تخصيص حزمة مساعدات بأكثر من سبعة مليارات دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية في إطار الحملة لتعزيز قطاع أشباه الموصلات.

وتأتي هذه المبادرة بعد تعهّد سيول العام الماضي، بناء أكبر مركز للرقائق في العالم باستخدام 240 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، مصدرها خصوصًا الشركة الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونغ" وهي أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم.

وقال وزير الاقتصاد والمال تشوي سانغ-موك حسبما أورد بيان صادر عن وزارته الأحد ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن الحكومة "تُعدّ حزمة مساعدات تزيد قيمتها على 10 تريليونات وون (7,2 مليار دولار) لدعم منتجات تصنيع أشباه الموصلات ومواد الرقائق والتصنيع في كلّ مجالات صناعة الرقائق".

وأضاف تشوي أمام مصنّعي رقائق محليين في اجتماع الجمعة بحسب البيان، أن الحزمة يمكن تشكيلها من خلال "صندوق جديد تموّله مؤسسات مالية خاصة وعامة".