صناعة الرقائق.. ساحة حرب جديدة بين الصين وأمريكا

موعد نهائي

ويهدف الموعد النهائي الذي حدّدته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلى تسريع الجهود التي تبذلها بكين لوقف استخدام مثل هذه الرقائق الأساسية في البنية التحتية للاتصالات.

وذكرت مصادر أن الهيئة التنظيمية أمرت مشغّلي الهاتف المحمول المملوكين للدولة بفحص شبكاتهم؛ بحثًا عن انتشار أشباه الموصلات غير الصينية، وصياغة جداول زمنية لاستبدالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة بكين في الابتعاد عن الرقائق الأمريكية، حيث توجد بدائل محلية الصنع، هي أحدث جزء من حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤدي إلى تقسيم المشهد العالمي لمعدات الشبكات وأشباه الموصلات والإنترنت.

كما دفعت السلطات الصينية بدورها منذ سنوات لإزالة الموردين الأجانب من سلاسل التوريد الحيوية، ونشرت مبادئ توجيهية للمشتريات تمنع الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة من شراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تحتوي على رقائق Intel وAMD.