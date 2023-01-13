مديرة صندوق النقد: أمريكا يمكنها تجنب الركود في 2023

وقالت إن "هناك تحولا صحيا بعيدا عن مشتريات السلع المفرطة، والتي ضغطت على الأسعار، والعودة صوب الطلب على الخدمات، وكان هناك المزيد من مصادر النمو المتنوعة في الاقتصاد".

وأضافت جورجيفا خلال أول إفادة لها في عام 2023: "يقدم هذا بعض الدلائل على أن الولايات المتحدة ستتجنب الوقوع في الركود... وفي الواقع، يمكنني القول إنه حتى لو كان ركودا من الناحية الفنية، فسيكون معتدلا للغاية".

وتوقع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر، نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 بواقع 1%، وهو توقع سيتم تحديثه هذا الشهر.

أما البنك الدولي فتوقع يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الأمريكي 0.5% في العام الحالي.