مسؤولان: أمريكا ليست في ركود والبيت الأبيض لا يستعد له

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود وأن البيانات الاقتصادية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قوي.

وقال كلاين في مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية عقب صدور بيانات البطالة الأمريكية الأسبوعية في وقت سابق من اليوم الخميس: "لسنا في حالة ركود.. تظل طلبات الحصول على إعانات بطالة عند مستوى منخفض.. الاقتصاد ينمو.. إنه قوي.. إنه يوفر فرص عمل".

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في ركود.

وعبر بعض الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات أمريكية، من بينها بنك جولدمان ساكس، مؤخرا عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى ركود العام المقبل.

وقالت المتحدة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) في وقت سابق: "لا توجد اجتماعات أو أي شيء من هذا القبيل استعدادا لركود لأن ما نراه الآن هو سوق عمل قوي".