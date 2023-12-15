ملصقات تاريخ صلاحية الطعام تثير ارتباكا في أمريكا

ووفقا لجوزيف بالاغتاس، معد التقرير، الذي استند إلى استطلاع أجري مع 1200 مستهلك عبر الولايات المتحدة، فإن عدم وجود مبادئ توجيهية موحدة لوضع العلامات على تاريخ انتهاء صلاحية الغذاء في الولايات المتحدة يؤدي إلى تفاقم هذا الالتباس.

وشدد بالاغتاس على أنه في الوقت الذي تحدد خدمة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية "الاستخدام قبل" و"الأفضل إذا تم استخدامه قبل" كمؤشرات لذروة جودة الغذاء بدلاً من تاريخ انتهاء الصلاحية للسلامة، فإن تفسيرات المستهلكين تختلف على نطاق واسع.

وكشف التقرير أن أكثر من نصف المستهلكين الأمريكيين يربطون هذه الملصقات بسلامة الغذاء، في حين أن أكثر من 30% يربطونها بجودة الغذاء، ما أدى بالتالي إلى وجود "مشكلة معلوماتية" تسبب هدرًا كبيرًا للطعام.