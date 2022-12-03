شركة أمريكية ناشئة تصمم نظام ذكاء اصطناعي يقلل هدر الطعام بسلاسل البقالة
صممت شركة أفريش (Afresh) الناشئة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، نظامًا ذكيًا يستخدم التعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى؛ لمساعدة سلاسل البقالة والمتاجر في التنبؤ بالمبيعات وتحسين الطلبات؛ لتقليل هدر الطعام.
وفي الولايات المتحدة، تعتبر محلات السوبر ماركت مسؤولة عن 10٪ من جميع نفايات الطعام، لكن الاعتماد على استراتيجيات التعلم العميق والتعليم المعزز ساهم في تقليص تلك النسبة، وبالتالي إطعام الكثير من الناس.
وحقق نظام شركة "أفريش" نتائج ملموسة لشركة كييوب "Cub" المملوكة لشركة الأغذية الطبيعية المتحدة، وهي شركة أغذية طبيعية وعضوية مقرها في رود آيلاند.
وأحد المقاييس التي تعرض التأثير الإيجابي لنظام "أفريش" هو "الانكماش"، الذي يقيس كمية المنتجات التي يتم بيعها بالفعل للمستهلكين.
ومن خلال تطبيق سهل الاستخدام يوفر تحليلات تنبؤية آنية، يمكن لبائعي البقالة الذين يستخدمون أفريش تقليل هدر الطعام بنسبة 25٪ على الأقل مع زيادة الإيرادات بمتوسط 3٪ وتقليل نفاد المخزون بنسبة 80٪.
وفي المقابل، يتمتع المتسوقون بمنتجات طازجة، ويستفيد العمال من زيادة كفاءة العمل، ويتم تقليل الهدر، وحتى الآن، تم نشر منصة أفريش في 3000 متجر في 40 ولاية، بما في ذلك WinCo Foods وAlbertsons.
وبحلول نهاية العام، تأمل الشركة الناشئة أن يكون لديها نظام تشغيل جديد في 10٪ من متاجر البقالة الأمريكية البالغ عددها 63000 متجر.
ونظرًا لأن الإنتاج والتوزيع أصبحا أكثر أهمية في جميع أنحاء العالم، فإن الذكاء الاصطناعي يساعد في تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا.
ومع ابتكارات مثل نظام التشغيل أفريش، يمكن لاقتصاد الغذاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى مستقبل أكثر إنتاجية مع نفايات طعام أقل.