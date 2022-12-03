شركة أمريكية ناشئة تصمم نظام ذكاء اصطناعي يقلل هدر الطعام بسلاسل البقالة

صممت شركة أفريش (Afresh) الناشئة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، نظامًا ذكيًا يستخدم التعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى؛ لمساعدة سلاسل البقالة والمتاجر في التنبؤ بالمبيعات وتحسين الطلبات؛ لتقليل هدر الطعام.

وفي الولايات المتحدة، تعتبر محلات السوبر ماركت مسؤولة عن 10٪ من جميع نفايات الطعام، لكن الاعتماد على استراتيجيات التعلم العميق والتعليم المعزز ساهم في تقليص تلك النسبة، وبالتالي إطعام الكثير من الناس.

وحقق نظام شركة "أفريش" نتائج ملموسة لشركة كييوب "Cub" المملوكة لشركة الأغذية الطبيعية المتحدة، وهي شركة أغذية طبيعية وعضوية مقرها في رود آيلاند.

وأحد المقاييس التي تعرض التأثير الإيجابي لنظام "أفريش" هو "الانكماش"، الذي يقيس كمية المنتجات التي يتم بيعها بالفعل للمستهلكين.