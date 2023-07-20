خطوة من البنك المركزي التركي لأجل تطويق التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، من 15% إلى 17,50%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
وأكد البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، أنه سيواصل "سياسة التشديد النقدي للحد من التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".
ولفت البيان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، وموازنة الحساب الجاري عبر دعمها بعائدات السياحة، ستسهم بقوة في استقرار الأسعار.
وأكد البيان دعم البنك المركزي "سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن الشهر الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.