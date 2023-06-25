البنك المركزي التركي يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات السوق

اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، اليوم الأحد، تماشياً مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة من 8.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي، اليوم الأحد، إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.