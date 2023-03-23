صندوق النقد: لبنان في وضع "خطير للغاية"
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن لبنان في وضع خطير للغاية، بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وقال رئيس بعثة الصندوق، إرنستو ريجو، بمؤتمر صحفي في بيروت: "لبنان في وضع خطير للغاية".
وأضاف أن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار.
وقال ريجو، إن أزمة لبنان "فريدة للغاية نظرًا لمستوى تعقيدها"، لكنه أكد أن صندوق النقد "لا يتخلى أبدًا عن الدول الأعضاء، ولا يوجد موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات".