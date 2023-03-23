صندوق النقد: لبنان في وضع "خطير للغاية"

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن لبنان في وضع خطير للغاية، بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

وقال رئيس بعثة الصندوق، إرنستو ريجو، بمؤتمر صحفي في بيروت: "لبنان في وضع خطير للغاية".