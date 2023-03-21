بنوك لبنان تعلق إضرابها وتعود للعمل بمناسبة رمضان

قالت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم الثلاثاء إنها ستعلق إضرابها ابتداء من غد الأربعاء وستستأنف البنوك عملياتها بشكل طبيعي.

وأضافت الجمعية أن القرار جاء "بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي".

وتشهد البنوك إضرابا متقطعا منذ أكثر من شهر، ردا على ما تصفه بقرارات قضائية تستنزف احتياطياتها المتبقية من العملات الأجنبية وسط أزمة مالية تركتها السلطات تتفاقم لسنوات.