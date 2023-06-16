الرئيس الإيراني: وقعنا اتفاقيات وعقودا بقيمة 90 مليار دولار
وقعت إيران 35 مذكرة تفاهم وعقود بقيمة 90 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة عقب وصوله إلى طهران، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها هي في مجال التعدين والمفاعلات والهندسة الفنية والتصدير وتوريد المواد الخام وإنشاء أسواق جديدة.
وبين رئيسي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "توجد احتياطيات جيدة في أمريكا اللاتينية من المعادن يمكن الاستفادة منها".
وتم الاتفاق على تفعيل مجموعة عمل مع كوبا وفقا للرئيس الإيراني، "نظرًا لقدرتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتعيين أعضاء هذه المجموعة بحيث يتم ربط العمل التكنولوجي بين إيران وكوبا".
وفيما يتعلق بمجال الطاقة قال رئيسي قد "تم توقيع مذكرات تفاهم على المشاريع الصغيرة والكبيرة مع الدول التي زرناها، وإذا تم تنفيذها ستحقق عوائد جيدة" .
وتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإثنين الماضي، ولمدة 5 أيامٍ، في زيارة إلى فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا على رأس وفد سياسي واقتصادي بهدف تعزيز العلاقات مع الدول الثلاث، وكانت العاصمة الفنزويلية كاراكاس هي الوجهة الأولى لزيارة رئيسي إلى أمريكا اللاتينية.
ورافق الرئيس الإيراني في جولته وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ووزير النفط جواد اوجي، ووزير الدفاع العميد محمد رضا قرائي اشتياني، ووزير الصحة بهرام عين اللهي ومسؤولين آخرين.
وهذه هي الزيارة الخارجية الـ13 التي يقوم بها الرئيس الإيراني خلال الـ21 شهرا الماضية من تاريخ استلامه رئاسة إيران.