الرئيس الإيراني: وقعنا اتفاقيات وعقودا بقيمة 90 مليار دولار

وبين رئيسي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "توجد احتياطيات جيدة في أمريكا اللاتينية من المعادن يمكن الاستفادة منها".

وتم الاتفاق على تفعيل مجموعة عمل مع كوبا وفقا للرئيس الإيراني، "نظرًا لقدرتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتعيين أعضاء هذه المجموعة بحيث يتم ربط العمل التكنولوجي بين إيران وكوبا".

وفيما يتعلق بمجال الطاقة قال رئيسي قد "تم توقيع مذكرات تفاهم على المشاريع الصغيرة والكبيرة مع الدول التي زرناها، وإذا تم تنفيذها ستحقق عوائد جيدة" .