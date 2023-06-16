إيران وكوبا: سنتصدى "للسياسة الإمبريالية العدوانية" الأمريكية

وحضر الرئيسان توقيع مذكّرة تعاون في مجالات عدة بينها الجمارك والاتصالات والقضاء.

صباحا شارك رئيسي في منتدى للأعمال أعلن خلاله أن إيران ستتعاون مع كوبا في العلوم والتكنولوجيا وفي المعامل الكهرمائية والحرارية لتوليد الكهرباء وفي قطاع التعدين.

ويختتم رئيسي في كوبا جولته على "بلدان صديقة" شملت نيكاراغوا وفنزويلا، وقد شدّد على أن بلاده تواجه معهما "أعداء مشتركين".