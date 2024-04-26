الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع

يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع، في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم أنه لم يطرأ تغير كبير على الذهب اليوم الجمعة، قبل تقرير أساسي للتضخم في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2346.70 دولار للأوقية.

لكن الأسعار تراجعت 2.3% منذ بداية الأسبوع وفي طريقها لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل شهر ديسمبر الماضي، بعد تجنب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط.