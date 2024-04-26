الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع
يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع، في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم أنه لم يطرأ تغير كبير على الذهب اليوم الجمعة، قبل تقرير أساسي للتضخم في الولايات المتحدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2346.70 دولار للأوقية.
لكن الأسعار تراجعت 2.3% منذ بداية الأسبوع وفي طريقها لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل شهر ديسمبر الماضي، بعد تجنب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط.
وقلت الأسعار بنحو 100 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق، الذي بلغته في الـ12 من شهر أبريل الجاري، وسجل 2431.29 دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن تزايد التضخم سلط الضوء على تصريحات من مسؤولين في المركزي الأمريكي تشير إلى عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة.
كما يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل شهر مارس الماضي، مما قلل من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.
وبخصوص أسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.49 دولار للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 921.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 988.22 دولار، والمعادن الثلاثة في سبيلها لتسجيل خسائر أسبوعية.