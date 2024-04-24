الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل نيسان في الجلسة السابقة، وفق ما أوردته رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس آذار إلى أبريل نيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولارا في 12 أبريل.

كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2333.80 دولارا للأوقية.

وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.