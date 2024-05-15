وزير النفط العراقي يكشف لـ"إرم نيوز" عن خطة لإنشاء أنبوب لتصدير الغاز إلى أوروبا

أحمد عبد

كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن نية بلاده، إنشاء خط لتصدير الغاز إلى أوروبا، في وقت يسعى فيه العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز واللجوء إلى التصدير.

وقال عبد الغني لـ "إرم نيوز"، إن "العراق سيحقق انتقالة كبيرة في ملف الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة أن جولات التراخيص الخامسة والسادسة التي تمت هذا الأسبوع ركزت بشكل رئيس على الرقع الاستكشافية الغازية، إضافة إلى مشاريع عديدة تم التعاقد عليها قبل تلك الجولات تخص قطاع الغاز".

وأضاف أن "العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع حلول 2028 كحد أقصى، لذا بتنا نفكر مستقبلًا بتصدير الغاز في حال استكمال الشركات للبنى التحتية الاستخراجية والمعالجة لكافة الحقول الغازية، وهذا سيكون عبر خط للغاز موازٍ لخط التنمية المار بالعراق نحو تركيا ثم أوروبا".