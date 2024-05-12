العراق يعلن تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز المسال
ارتفع الاحتياطي النفطي العراقي، إلى أكثر من 160 مليار برميل، وفق ما أفادت وزارة النفط اليوم الأحد، والتي أكدت أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال وبدأت بتصدير الفائض.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد قوله إن 22 شركة عالمية تتنافس على مشاريع تطوير الحقول الغازية في البلاد.
وأضاف جهاد أن "جولة التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة تأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية".
وأشار إلى أن "الوزارة تهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني، وخصوصاً من التراكيب الهايدروكاربونية والغازية الموجودة في باطن الأرض".
ووفق الوزارة العراقية، فإن "أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس هي رقع استكشافية غازية، بالتالي هذا سيدعم قطاع الطاقة في العراق".
وأكد المتحدث باسمها أن "وزارة النفط حققت خطوات مهمة في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز في محافظة ميسان بواقع 300 مقمق وفي محافظة ذي قار/ الناصرية والغراف بواقع 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
وتابع: "العقود التي أبرمتها الوزارة بخصوص حقل نهران عمر سيوفر 300 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين، أما العقد مع توتال فسيوفر 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
وبين أن "جولة التراخيص الخامسة ستحقق أكثر من 800 مقمق أو مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، إضافة إلى جهد شركة غاز البصرة حيث وصل استثمار الغاز إلى 1200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".