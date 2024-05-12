العراق يعلن تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز المسال

ارتفع الاحتياطي النفطي العراقي، إلى أكثر من 160 مليار برميل، وفق ما أفادت وزارة النفط اليوم الأحد، والتي أكدت أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال وبدأت بتصدير الفائض.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد قوله إن 22 شركة عالمية تتنافس على مشاريع تطوير الحقول الغازية في البلاد.

وأضاف جهاد أن "جولة التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة تأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية".

وأشار إلى أن "الوزارة تهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني، وخصوصاً من التراكيب الهايدروكاربونية والغازية الموجودة في باطن الأرض".