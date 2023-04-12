العراق يلتمس تنفيذ حكم ضد تركيا بشأن صادرات نفط

وطلب الالتماس، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، من المحكمة "الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه".

ودفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل حوالي 0.5 % من الإمدادات العالمية، في خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان عبر جيهان "غير قانونية".

ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة، الأسبوع الماضي، تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالية عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعداً قبل إعادة فتح خط الأنابيب.