"الكمبوست".. ملاذ المزارعين اليمنيين للتصالح مع البيئة

ويواجه القطاع الزراعي في اليمن تحديات أفرزتها الحرب على مدى 9 سنوات، تضاعفت مؤخرًا مع بدء ظهور تداعيات التغيرات المناخية وانعكاسها على شح الموارد المائية وارتفاع نسبة التصحّر، ما دفع البلد إلى المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ وأقلها استعدادًا لصدماته، وفق الأمم المتحدة.

وأكد مدير عام الغابات ومكافحة التصحّر في وزارة الزراعة والريّ والثروة السمكية، المهندس فاروق طالب، في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، أن نسبة التصحّر في اليمن حتى العام 2023 وصلت إلى 17.5%، بزيادة تصل إلى ضعف إنتاجية الأرض، بعد أن بلغت نسبتها خلال العام 2015 إلى 8.87%، وذلك نتيجة لظروف الحرب وارتفاع المدخلات الزراعية.

تصالح مع البيئة

ويقول الخبير الزراعي، المهندس عبدالقادر السميطي، عضو الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة، إن شكاوى الاختصاصيين الزراعيين ازدادت مؤخرًا من أضرار الاستعمال العشوائي للأسمدة الكيميائية وتلويثها للأراضي الزراعية، التي تمتص معادن السماد بشكل سريع ومفرط، على عكس الأسمدة العضوية التي لها القدرة على التفكك ببطء من طرف البكتيريا المنشطة، ما يسمح للتربة بامتصاص العناصر الغذائية على نحو تدريجي وبطريقة سهلة وميسرة، تحتفظ بتوازنها ولا تلحق ضررًا بتركيبة التربة، بل تحسّن من خصائصها الكيميائية والفيزيائية.

ويشير، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة أشرفت خلال الفترة الماضية على تدريب أكثر من 220 مزارعا ومزارعة ومهندسا ومرشدا، في محافظتي أبين ولحج، على كيفية إنتاج الأسمدة العضوية واستخدامها في مزارعهم وحقولهم، ولديها برامج توعوية بشأن أهمية السماد العضوي في إنتاج غذاء صحي، إلى جانب الدور الكبير الذي قامت به منظمة "كير" الدولية في تدريب أكثر من 650 مزارعا في المحافظتين.

وأعرب السميطي عن أمله في أن تقوم الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الدولية بدعم مشاريع إنتاج هذا النوع من السماد، نظرًا لأهميته في مواجهة التحدّيات الماثلة أمام القطاع الزراعي والحدّ منها، ودوره الحيوي في الحفاظ على البيئة وتصالحه معها، وتعويض ما أحدثته المواد الكيميائية من أضرار.